Trois piliers pour réformer la mobilité en Belgique (étude)

Pour faire face aux défis environnementaux et aux embouteillages structurels grandissants, des réformes concrètes et coordonnées devront être mises en oeuvre ces trois à cinq prochaines années, avance le bureau de consultance Deloitte dans son rapport "A New Deal for Mobility" présenté jeudi. Il propose un plan reposant sur trois piliers.