Trois ans avec les militants de la N-VA : avec le MR, le communautaire est à fleur de peau

Le 11 septembre 2017, Bart De Wever accorde une interview au quotidien Het Laatste Nieuws, deux jours après un conseil de parti où il est réélu pour la cinquième fois président de la N-VA. Il annonce alors les thèmes principaux de la campagne N-VA pour les élections de 2018 et de 2019 : économie, sécurité et identité sous le slogan "En sécurité chez soi dans une Flandre prospère" ("Veilig thuis in een welvarend Vlaanderen").

