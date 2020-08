Trente infections supplémentaires dans une maison de repos à Malines

Vingt-et-un résidents et neuf membres du personnel ont été testés positifs au nouveau coronavirus dans la maison de repos Milsenhof, à Malines. Fin de la semaine dernière, la contamination de 33 résidents et huit membres du personnel avait déjà été détectée. Le service de cohorte, séparé et spécifique pour les patients atteints du Covid-19, sera étendu. Les visites restent interdites.

"Un changement culturel dans l'accompagnement des personnes âgées est nécessaire", souligne Stéphane Adam. © belga