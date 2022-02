Treize personnes ont été arrêtées au cours de perquisitions menées à Anvers mardi matin, dans le cadre d'une enquête autour d'un groupe terroriste, a fait savoir le parquet fédéral.

Les perquisitions, au nombre de treize également, ont toutes eu lieu en région anversoise mais le parquet ne donne pas plus de détails. Une centaine d'agents de la police judiciaire fédérale y ont pris part. Selon le parquet, le groupe ciblé par les perquisitions se situe dans la mouvance salafiste et djihadiste.

"Le but de cette intervention était de mieux cerner les activités de ce groupe", a commenté le parquet. Les suspects devaient comparaître mardi devant le juge d'instruction qui décidera de leur mise sous mandat d'arrêt.

