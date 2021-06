Transparence: si Jacqueline Galant s'y met...

La transparence avance, dans les communes MR aussi désormais. Un mois après l'audition au parlement wallon de l'association Transparencia et de l'intercommunale Imio (qui offre une assistance IT aux communes), la bourgmestre de Jurbise Jacqueline Galant (MR) a accepté de publier en ligne, une semaine avant le prochain conseil communal, les projets de délibération et leurs notes de synthèse.

Jacqueline Galant © Belga

Une avancée d'autant plus précieuse que Galant siège dans la commis... Une avancée d'autant plus précieuse que Galant siège dans la commission qui planche sur un projet de décret imposant cette prépublication à toutes les communes. Reste à convaincre Maxime Daye, mayeur MR de Braine-le-Comte et président de l'Union des Villes et communes, qui est un farouche adversaire de ce projet de transparence locale.

