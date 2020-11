Transition énergétique: la plus basse des priorités sera attribuée au secteur nucléaire

Le secteur nucléaire recevra désormais la priorité la plus basse dans la répartition des moyens issus du Fonds de transition énergétique, a décidé la ministre de l'Energie, Tinne Van der Straeten. Ce fonds est alimenté par la taxe payée par Engie-Electrabel pour le maintien en activité les centrales de Doel 1 et 2 jusqu'en 2025. Or, les années passées, 40% des projets subsidiés venaient du secteur nucléaire.

