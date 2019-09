Trafic d'armes: une cinquantaine d'arrestations et plus de 630 armes saisies

Dans le cadre d'une vaste opération ciblant des personnes suspectées d'avoir importé illégalement sur le territoire des armes à feu létales, 280 perquisitions ont été menées ces mardi, mercredi et vendredi dans toute la Belgique, a indiqué vendredi le parquet fédéral. Au total, 638 armes ont été saisies et 205 personnes ont été interpellées pour audition. Parmi ces dernières, 51 ont été privées de liberté. Les perquisitions ont permis également la saisie incidente de plusieurs kilos de drogue et deux plantations de cannabis.