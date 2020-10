Les différents indicateurs du coronavirus en Belgique sont toujours à la hausse. Que représentent les infections dans votre commune ?

14.356 nouvelles contaminations ont été détectées par jour en moyenne entre le 19 et le 25 octobre, pour un total de 100.495 nouveaux cas, une augmentation de 40% par rapport aux sept jours précédents. Parmi les nouvelles infections, 37% étaient rapportées en Flandre, 48% en Wallonie et 14% à Bruxelles. L'incidence sur une semaine atteint 874,4 nouvelles infections par 100.000 habitants et celle sur 14 jours 1.497,6 nouveaux cas pour 100.000 habitants. L'estimation médiane du taux de propagation du coronavirus (Rt), basée sur le nombre d'hospitalisations, atteint 1,434 à l'échelle du pays. Lorsque ce taux dépasse la valeur de 1, on estime que l'épidémie se renforce. Les deux provinces ayant détecté le plus de cas entre le 19 et le 25 octobre sont de loin celles de Liège (17.342 nouveaux cas en une semaine) et du Hainaut (17.223). La Région de Bruxelles-Capitale suit, avec 13.753 nouvelles contaminations.À titre de comparaison, le seuil d'alerte le plus élevé du Centre européen de contrôle des maladies (ECDC) est de 240. C'est à partir de cette incidence que les régions ou pays deviennent "rouges" sur la carte actualisée chaque semaine par l'ECDC. Les communes belges qui présentent des taux d'incidence en-dessous de 300, Tielt-Winge (250) et Wellen (258), dépassent de peu ce seuil. Parmi les communes avec le taux d'incidence le plus élevé, on retrouve toujours des communes de la province de Liège: Butgenbach (6040), Thimister-Clermont (5615), Herve (4960)...La carte ci-dessous montre le nombre d'infections pour 100 000 habitants par commune au cours des deux dernières semaines: plus il y a d'infections enregistrées, plus la couleur de la commune vire vers le rouge foncé. Depuis début septembre, l'institut fédéral de santé Sciensano diffuse l'incidence sur les 14 derniers jours.