Les vols dans les voitures seraient particulièrement nombreux dans les parkings autour des cimetières à la Toussaint, prévient la police de Charleroi.

En 2020, pas moins de 33.006 vols dans véhicules ont été signalé en 2020 en Belgique. Les voleurs frapperaient particulièrement le vendredi et le samedi, en fin de soirée et en début de nuit lors des mois sombres de l'année.

La police lance un appel à ceux qui comptent se rendre une visite au cimetière pour la Toussaint. Ces derniers doivent se montrer attentifs à ne rien laisser de valeur dans leurs véhicules, car ce serait un moment particulièrement prisé par les voleurs. Ceux-ci seraient surtout à la recherche d'effets personnels, comme les cartes d'identité, cartes de banque, permis de conduire, portefeuilles, mais aussi les ordinateurs portables ou encore les smartphones. Plus surprenant, les papiers du véhicule sont aussi fort convoités, car ils permettent d'offrir un certificat d'identification à une autre voiture volée ou pour une fraude à l'assurance. Gardez donc toujours la partie du certificat d'immatriculation avec le symbole maison à votre domicile et prenez vos papiers avec vous en cas d'absence plus longue.

Plusieurs zones de police ont annoncé des contrôles renforcés, mais la prudence reste encore la meilleure prévention.

Quelques astuces

Choisir un emplacement pas trop isolé ou trop sombre.

L'idéal est de ne rien laisser en vue et d'effacer le cercle laissé par le support de son GSM ou GPS sur la vitre (visiblement un repère pour les voleurs).

Éteindre le blue-tooth et wifi de son GPS, ordinateur portable, smartphone...

S'il n'y a rien dedans, il faut laisser la boîte à gant ou plage arrière de sa voiture ouverte

Et même si cela semble une évidence, toujours soigneusement fermer sa voiture. Et ce pour deux raisons : Si les portes sont ouvertes, il n'y a pas d'effraction et donc pas de vol aux yeux des assurances. Ensuite, la non-fermeture des portières sur la voie publique peut être punie en vertu de la loi sur la sécurité routière par une amende ( 58 euros). Il y aurait 1500 amendes de ce genre par an.

Que faire en cas de vol ?

>>> Déclarer le vol à la police.

>>> Bloquer cartes de banque et de crédit via CARDSTOP au 070 344 344.

>>> Bloquer documents d'identité via Doc Stop au 00800 2123 2123.

>>> Prévenir son assureur.

