"Tous Migrants" : une invitation à changer notre regard sur les migrants

Implantée à Bruxelles depuis 2011, la Fondation Josefa a une ambition d'envergure. Non seulement, au sein de la Maison Josefa, elle accueille des personnes réfugiées et d'autres citoyens du monde, mais elle va plus loin en déclarant : "Nous sommes Tous Migrants". Nous avons rencontré son co-fondateur, Gilbert Granjon.

Le dimanche 16 décembre 2018, cinq à six mille membres de la droite et de l'extrême droite flamande manifestent à Bruxelles contre le Pacte mondial des Nations Unies sur les migrations. © DR