Les différents indicateurs de la crise corona en Belgique ont une tendance à la baisse. Tant le nombre d'hospitalisations que le nombre de décès et d'infections supplémentaires ont diminué, selon les données provisoires de l'institut sanitaire Sciensano.

Au cours de la semaine du 27 avril au 3 mai, une moyenne de 192,3 patients corona ont été admis quotidiennement dans les hôpitaux belges. Cela représente une baisse de 13 % par rapport à la semaine dernière.

Par conséquent, la pression sur les hôpitaux diminue encore un peu plus. Actuellement, il y a 2 759 patients corona dans les hôpitaux (-7%), dont 824 dans l'unité de soins intensifs (-8%).

Le nombre de nouvelles infections est également en baisse. Entre le 24 et le 30 avril, une moyenne de 3 009 personnes ont été testées positives au COVID-19 chaque jour, soit 16 % de moins qu'une semaine auparavant.

Le nombre de tests effectués a quant à lui augmenté de 8 % pour atteindre une moyenne de 46 976 par jour, mais le taux de positivité est tombé à 7,3 %.

Le nombre de décès dus au coronavirus a très légèrement diminué au cours de la même semaine : de 0,4 % pour atteindre une moyenne de 38,6 décès par jour.

Depuis le début de l'épidémie, 996 896 infections confirmées à coronavirus ont été dénombrées. Par ailleurs, 24 322 personnes sont déjà décédées à la suite de cette infection.

Le taux de reproduction est de 0,93. Lorsqu'il est inférieur au seuil de 1, cet indicateur signifie que l'épidémie tend à ralentir.

Quant à celui de l'incidence, qui renseigne le nombre moyen de nouveaux cas journaliers pour 100.000 habitants, il atteint 400,8 sur 14 jours, en recul de 6%.

Un tiers des adultes (33,4%) ont reçu une première injection d'un vaccin contre le SARS-Cov-2 en Belgique. Cela représente plus de 3 millions de personnes, 3.070.548 pour être précis. Parmi elles, 835.126 ont reçu une deuxième dose et bénéficient ainsi d'une protection vaccinale complète, soit 9,1% de la population adulte belge.

Au cours de la semaine du 27 avril au 3 mai, une moyenne de 192,3 patients corona ont été admis quotidiennement dans les hôpitaux belges. Cela représente une baisse de 13 % par rapport à la semaine dernière. Par conséquent, la pression sur les hôpitaux diminue encore un peu plus. Actuellement, il y a 2 759 patients corona dans les hôpitaux (-7%), dont 824 dans l'unité de soins intensifs (-8%). Le nombre de nouvelles infections est également en baisse. Entre le 24 et le 30 avril, une moyenne de 3 009 personnes ont été testées positives au COVID-19 chaque jour, soit 16 % de moins qu'une semaine auparavant. Le nombre de tests effectués a quant à lui augmenté de 8 % pour atteindre une moyenne de 46 976 par jour, mais le taux de positivité est tombé à 7,3 %. Le nombre de décès dus au coronavirus a très légèrement diminué au cours de la même semaine : de 0,4 % pour atteindre une moyenne de 38,6 décès par jour. Depuis le début de l'épidémie, 996 896 infections confirmées à coronavirus ont été dénombrées. Par ailleurs, 24 322 personnes sont déjà décédées à la suite de cette infection. Le taux de reproduction est de 0,93. Lorsqu'il est inférieur au seuil de 1, cet indicateur signifie que l'épidémie tend à ralentir. Quant à celui de l'incidence, qui renseigne le nombre moyen de nouveaux cas journaliers pour 100.000 habitants, il atteint 400,8 sur 14 jours, en recul de 6%. Un tiers des adultes (33,4%) ont reçu une première injection d'un vaccin contre le SARS-Cov-2 en Belgique. Cela représente plus de 3 millions de personnes, 3.070.548 pour être précis. Parmi elles, 835.126 ont reçu une deuxième dose et bénéficient ainsi d'une protection vaccinale complète, soit 9,1% de la population adulte belge.