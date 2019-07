Quelque 200.000 personnes ont été recensées dimanche à la mi-journée par la police le long du parcours du contre-la-montre par équipe à Bruxelles, deuxième étape du Tour de France 2019.

La première formation devait s'élancer à 14h30. Le parcours s'étend essentiellement sur l'est et le nord du territoire bruxellois. Il démarre du Palais royal dans le centre avant de finir à l'Atomium. La foule est dense depuis l'heure de midi sur la Place des Palais où se trouvent les bus des équipes et où les coureurs s'échauffent en vue du contre-la-montre par équipe long de 27,6 kilomètres. La Team Ineos sera d'ailleurs la première à s'élancer sur le coup de 14h30 depuis le podium des départs.

Samedi, jour de la première étape du Tour de France, un demi-million de personnes avait fait le déplacement selon la police de Bruxelles. Pour sa part, Brussels Major Events disait s'attendre, avant le Grand Départ, à la venue d'un million de personnes dans la capitale à l'occasion du plus grand événément cycliste du monde.