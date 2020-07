La proportion de voitures de société par rapport à l'ensemble du parc automobile continue sa lente progression.

De 18,55 % en 2015, elle est passée à 21,18 % en 2019. Dans le cadre de son plan climat, le gouvernement souhaite verdir le parc automobile, et notamment les voitures de société. Rappelons que l'allocation de mobilité, dite " cash for car ", entrée en vigueur en 2018, a été annulée par la Cour constitutionnelle en janvier 2020. Elle n'avait séduit que 0,175 % des travailleurs en 2019. Les voitures de société, toujours plus nombreuses (300 622 immatriculations en 2015 pour 363 321 en 2019), se sont mises au vert. Le gaz naturel a bondi de 89 immatriculations en 2015 à 2 044 en 2019. Les immatriculations de voitures électriques sont passées, en cinq ans, de 1 462 à 7 891, celles des hybrides essence-électricité de 5 736 à 19 924 et celles des véhicules à essence de 57 111 à 162 263. Quand celles des moteurs diesel chutaient de 233 900 à 165 291. M. La.