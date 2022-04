Tous les indicateurs du covid en Belgique sont en baisse. Les contaminations diminuent dans presque toutes les provinces, même si le nombre de tests réalisés diminue aussi. La Flandre continue à afficher un nombre de contaminations nettement supérieur à la Wallonie.

Entre le 10 et le 16 avril, près de 200 personnes (199) ont été hospitalisées en moyenne par jour des suites du coronavirus. Il s'agit d'une baisse de 9% en comparaison avec la période de référence de sept jours précédente. Ce chiffre est toutefois à mettre en balance avec une diminution du nombre de tests effectués au cours de la semaine (-23%). Un tiers des tests (33,2%) se sont révélés positifs.Presque toutes les provinces en baisseSur les 14 derniers jours, l'incidence du virus était de 992 nouvelles infections pour 100.000 habitants en moyenne en Belgique.La baisse des cas s'observe dans l'ensemble du pays. Presque toutes les provinces ainsi que la Région bruxelloise présentent une tendance à la baisse. Seules les provinces de Namur, de Liège et du Hainaut comptabilisent encore une légère hausse des infections. C'est dans la province d'Anvers (22,5%) que la baisse est la plus marquée.En chiffres absolus sur la semaine écoulée, la province d'Anvers compte le plus grand nombre de cas confirmés de coronavirus (9.945 cas). Sur les 14 derniers jours, toutes les provinces affichent une incidence inférieure à 1.500 cas pour 100.000 habitants: les provinces de Flandre orientale (1.257), du Brabant flamand (1.219), et d'Anvers (1.214) sont les plus touchées.Le nombre d'hospitalisations diminueActuellement, 3.167 personnes testées positives au Covid-19 se trouvent à l'hôpital, dont 189 en soins intensifs (-1%), des chiffres stables par rapport à la période de référence précédente.Un taux de positivité en baisseAu cours de la période du 10 avril 2022 au 16 avril 2022, 171 184 tests ont été effectués, soit une moyenne journalière de 24 455 tests. Le taux moyen de positivité pour la Belgique pour la même période est de 33,2%.Un taux de reproduction inférieur à 1Le taux de reproduction du virus est quant à lui de 0,91. Lorsqu'il est inférieur à 1, cet indicateur signifie que l'épidémie tend à ralentir. Le variant Omicron BA.2 représente près de 96% des cas en Belgique.Lire aussi: Le Covid semble loin: pourtant, les hôpitaux sont à nouveau sous pressionChez vousLa carte ci-dessous indique le nombre d'infections pour 100.000 habitants par commune au cours des deux dernières semaines: plus il y a d'infections enregistrées, plus la couleur de la commune vire vers le rouge foncé. Il ne s'agit pas du nombre de cas, mais de l'incidence. L'incidence prend en compte la population dans son calcul.Un chiffre de 1.000 signifie par exemple que 1% de la population a été infectée au cours des 14 derniers jours. 287 communes dépassent l'incidence de 1000. Parmi les dix communes les plus touchées, neuf se trouvent en Flandre: Linter (2.013), Zoutleeuw (1.887), Olen (1.825), et Balen (1.772) affichent les taux d'incidence les plus élevés du pays. Aucune commune n'affiche 0 cas de coronavirus.