Total va faire expulser les gilets jaunes qui bloquent le dépôt de Proxifuel à Wierde

Plus tôt dans la journée, des policiers étaient déjà venus faire éteindre le braséro des militants par les pompiers, a indiqué Manu Leleux, directeur des opérations de la police namuroise. Une amende leur a également été signifiée.

"Les gilets jaunes ne s'attaquent pas à la bonne cible et nous ne pouvons pas l'accepter", a expliqué M. De Crem. "Une ordonnance pour les faire évacuer sous peine d'astreintes est en cours de préparation et leur sera transmise rapidement par un huissier, comme cela a été fait à Wandre et Sclessin." "Je tiens aussi à préciser que les astreintes seront de mise s'ils reviennent après avoir été identifiés et évacués", a-t-il ajouté.

En outre, selon Total, le carburant routier stocké à Wierde ne serait pas destiné aux stations-service. Du côté des autorités, M. Leleu justifie l'intervention de ses hommes au regard du règlement général de police. "C'est un terrain privé, mais on ne peut pas y faire ce que l'on veut pour autant", a-t-il expliqué. "La présence du braséro à proximité des camions systématiquement immobilisés 30 minutes à l'entrée du site était trop dangereuse, surtout avec le vent que nous connaissons actuellement. Nous leur avons aussi ordonné d'évacuer leurs palettes en bois", a-t-il précisé. En outre, les manifestants devront payer une amende administrative dont le montant pourrait atteindre 250 euros par personne.

Du coté des gilets jaunes, on voit le passage de la police et l'avis d'expulsion de Total d'un très mauvais oeil. "On veut nous déforcer et nous empêcher de faire valoir nos revendications, mais on ne lâchera rien", a affirmé Marc-Henri Jamain, un des militants. "Les prix des carburants et de l'électricité sont constamment en hausse, alors qu'on nous avait promis d'aller dans le bon sens", a-t-il encore déclaré.

Ce sont une dizaine de gilets jaunes qui se relaient depuis mardi soir pour filtrer l'accès au dépôt de Proxifuel à Wierde. La plupart d'entre eux avaient déjà fait de même pendant 11 jours en novembre dernier, lorsque le mouvement citoyen s'était constitué. Seuls les camions transportant du mazout de chauffage sont autorisés à passer.