Conséquence de la propagation du coronavirus : plusieurs mesures interdisant les rassemblements d'un certain nombre de personnes voient le jour dans plusieurs pays.

On voit des événements s'annuler un peu partout dans le monde.

Tomorrowland Winter, annulé

Les organisateurs du festival Tomorrowland Winter, prévu à partir du 14 mars dans les Alpes françaises, viennent d'annoncer que leur événement musical était annulé.

Maîter Gims, dont la tournée française et belge devait avoir lieu au mois de mars, est reporté en France et également en Belgique suite à l'annonce du gouvernement Macron d'interdire les rassemblements de plus de 5.000 personnes.

Et Disneyland ?

Au Japon, DisneyLand et Tokyo DisneySea ont décidé une fermeture exceptionnelle à partir de samedi 29 février jusqu'au 15 mars, a écrit dans un communiqué Oriental Land, après que le gouvernement japonais ait appelé à prendre des mesures diverses pour éviter les rassemblements.

Disneyland Paris ne semble pas fermer son parc malgré le nombre important de visiteurs quotidiens. A l'inverse, l'émission française Intervilles qui avait prévu un tournage dans les prochains jours vient de l'annuler, annonce Europe 1.

