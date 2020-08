Une femme a le droit de prendre des pauses d'allaitement sur son lieu de travail jusqu'à neuf mois après la naissance de son enfant, qu'elle l'allaite sur place ou qu'elle tire son lait. Et ce, deux fois par jour durant trente minutes maximum. Cette pratique est en hausse constante.

L'Inami recensait 2.148 pauses d'allaitement au bureau en 2018 (dernière statistique connue), contre 1.206 en 2013. Correspondant à 60.896 heures de pause en...

L'Inami recensait 2.148 pauses d'allaitement au bureau en 2018 (dernière statistique connue), contre 1.206 en 2013. Correspondant à 60.896 heures de pause en 2018 et 33.902, cinq ans plus tôt. Les employeurs sont tenus légalement d'aménager un espace idoine (coin discret, réfrigérateur, lavabo, etc.). Selon la ministre de l'Emploi, Nathalie Muylle (CD&V), l'Inspection du travail ne possède pas de chiffres nationaux concernant le contrôle de ces obligations. Mais d'après les inspections menées par la Direction régionale de Flandre-Orientale, en 2019, un employeur sur deux disposait d'un local adéquat. Quatre sur dix de ces locaux étaient en ordre de propreté, ventilation, éclairage et chauffage. Et un tiers étaient équipés d'un réfrigérateur et d'une installation sanitaire.