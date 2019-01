Tintin a 90 ans. Quel avenir ?

Pas encore centenaire, mais presque ! Ce 10 janvier, l'icône du 9e art fête ses 90 ans. Les aventures de Tintin démarrent le 10 janvier 1929 dans Le Petit Vingtième. Ce jour-là, le supplément jeunesse du quotidien catholique belge Le Vingtième Siècle publie les deux premières planches hebdomadaires d'une bande dessinée qui en comptera 138. Longue course-poursuite aux péripéties invraisemblables, Tintin au pays des Soviets commence sur le quai de la gare de Bruxelles-Nord, où Tintin et Milou prennent le train direction Moscou (lire page 34). Pour le petit reporter et son fidèle fox-terrier, c'est le début d'une saga de près d'un demi-siècle qui les conduira aux quatre coins du globe et même sur la Lune. Pour Hergé, leur créateur, c'est le point de départ d'une carrière qui fera de lui le maître incontesté de la BD franco-belge.

...