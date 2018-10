Theo Francken suspend la réinstallation des réfugiés

Plus aucun réfugié n'est actuellement transféré en Belgique en vertu du système de réinstallation du Haut-Commissariat des Nations unies pour les Réfugiés (HCR). En cause: le flux important des demandes d'asile et le taux d'occupation élevé des centres d'accueil, rapporte jeudi le journal 'De Standaard'.