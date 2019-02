Tests ADN, données biométriques... Voici le nouveau décret adoption

J'ai été très choqué par le dossier des adoptions au Congo. Je ne suis pas responsable de cette situation, mais je l'assume et je souhaite prendre toutes les mesures possibles pour que cela ne puisse plus arriver. " Rachid Madrane (PS), en charge de l'adoption en Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), évoque ainsi ce qu'on l'on appelle désormais l'" affaire Tumaini ", du nom de cet orphelinat privé qui aurait fait adopter en Belgique des enfants enlevés à leurs parents biologiques au Congo ( Le Vif/L'Express du 10 mai 2018). Une affaire qui a jeté le trouble, notamment à l'étranger. Et ce, alors que nos autorités communautaires se sont longtemps vantées d'afficher des standards d'adoption parmi les plus exigeants.

