Terrorisme: pourquoi le cliché d'une "jeunesse pourrie" n'est que trop vrai

Dans "When science challenges terrorism", Thomas Renard, lié à l'Institut Egmont, s'en prend violemment à la politique européenne de lutte contre le terrorisme: "La première erreur a été de répondre au terrorisme par une approche fondée exclusivement ou principalement sur la sécurité. Les autorités n'ont pas renforcé la prévention. Il y a également eu une tendance à exagérer certaines menaces, comme celles de l'islam. Les problèmes n'ont été analysés qu'à travers cette lorgnette, tout en négligeant d'autres causes, et même d'autres formes de violence politique. Une autre erreur a été de délaisser le niveau local. Les communautés locales sont celles qui connaissent le mieux la situation et elles devraient être en mesure de jouer un rôle central dans la lutte".

