Les chaufferettes installées en terrasse offrent, en hiver, un argument commercial appréciable aux restaurants et cafés. Elles constituent, en revanche, une aberration environnementale.

Faut-il les interdire en Wallonie, au nom d'une consommation sensée d'énergie ?, se demande le député François Desquenes (CDH). Le min...

Faut-il les interdire en Wallonie, au nom d'une consommation sensée d'énergie ?, se demande le député François Desquenes (CDH). Le ministre de l'Energie et du Climat, Philippe Henry (Ecolo), s'est montré perplexe. Les données recueillies sur ces consommations et émissions seraient incomplètes, ces installations n'étant pas soumises à un permis d'environnement. De tels dispositifs extérieurs échappent, par ailleurs, à la réglementation sur la performance énergétique des bâtiments. Et vu que l'autorisation d'activités commerciales est une compétence communale, à ces entités-là de prendre éventuellement des initiatives. Bref, que les communes se débrouillent...M. La.