Le suspect arrêté pour avoir poussé une femme sur les rails du métro vendredi vers 19h45 dans la station Rogier à Bruxelles a été placé sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction, a indiqué samedi en fin d'après-midi le parquet de Bruxelles. Il a été inculpé pour tentative de meurtre. Le juge d'instruction a de plus désigné un expert psychiatre afin d'évaluer la santé mentale du suspect.

L'auteur a pris la fuite en courant à travers les voies de métro. Grâce à la diffusion d'images du suspect, des policiers ont pu l'interpeller quelques minutes plus tard alors qu'il se trouvait dans la station de métro De Brouckère. Il a été auditionné par les services de police, puis mis à la disposition du parquet de Bruxelles. "L'enquête suit son cours afin de déterminer les circonstances exactes des faits ainsi que le mobile du suspect", a assuré la substitute du procureur du Roi, Sarah Durant, par communiqué.

L'auteur, un jeune adulte, a poussé la femme dans le dos alors qu'un métro était en approche. Il s'est ensuite enfui en courant dans le sens opposé. Alerté par des personnes sur le quai, le conducteur du métro a effectué un freinage d'urgence. Il n'a pas heurté la victime. Aucun passager du métro n'a été blessé lors de l'arrêt brutal. Des voyageurs présents sur le quai sont alors descendus sur les voies pour sortir la victime des rails. Une fois celle-ci remontée sur le quai, les secours ont été appelés.

"Le conducteur a très bien réagi, mais il est quand même sous le choc et la personne également", expliquait vendredi soir la porte-parole de la Stib. Ils ont tous deux été emmenés à l'hôpital, mais ont pu quitter l'établissement depuis lors.

Le trafic du métro avait été interrompu entre les stations Elisabeth et Arts-Loi, de 19h45 jusqu'à 20h15.

Tentative de meurtre dans la station de métro Rogier à Bruxelles ce vendredi vers 19h40. pic.twitter.com/dT0ag5qEFu — Infos Bruxelles🇧🇪 (@Bruxelles_City) January 14, 2022

