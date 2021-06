Tensions dans la majorité sur la dispense à vie de cotisation

Le MR s'oppose à un projet d'arrêté royal des ministres des Affaires sociales et du Travail, Frank Vandenbroucke et Pierre-Yves Dermagne, qui réforme le système de dispense à vie de cotisation sociale pour le premier engagement d'une entreprise et réduit significativement celle-ci pour les cinq engagements suivants, rapporte mercredi "La Libre" sur son site internet.

© belgaimage