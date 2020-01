Entre 2007 et 2017, selon l'Union nationale des Mutualités libres (UNML), le nombre de personnes en longue incapacité de travail a presque doublé : de 242 086 à 404 657.

Le taux d'invalidité en Belgique est passé de 5,4 % à 8,4 %, faisant bondir les indemnités des salariés de 2,4 à 5,4 milliards d'euros. Relayant les conclusions de l'UNML, la députée PS Sophie Thémont en attribue la responsabilité au gouvernement (durcissement des conditions de travail et d'accès à la pension, etc.). La ministre de la Santé, Maggie De Block (Open VLD) lui oppose son interprétation des chiffres : le nombre de salariés et d'indépendants a augmenté de 7,69 %), la population assurée vieillit et la proportion de travailleurs âgés, plus vulnérables, croît. M. La.