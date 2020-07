Les mesures supplémentaires imposées dans la province d'Anvers pour enrayer la recrudescence du coronavirus impliquent également une limitation plus stricte du nombre d'individus pouvant s'asseoir à la même table dans les établissements du secteur de l'horeca.

En définitive, la limite est fixée à quatre personnes, sauf s'il s'agit d'un groupe composé de membres d'une même famille. Il n'est donc pas possible de fréquenter un café ou un restaurant en compagnie de plus de quatre personnes au total, ou bien uniquement à des tables différentes et éloignées les unes des autres.

En outre, la distance physique entre les différents groupes - et pas seulement entre les tables - doit être d'au moins 1,5 mètre, à moins qu'une paroi en plexiglas ou une alternative équivalente ne soit prévue avec une hauteur minimale de 1,8 mètre.

Enfin, le secteur de l'horeca doit noter les coordonnées de ses clients individuellement et conserver ces informations pendant quatre semaines afin de rendre le traçage possible en cas de contamination. Après ce délai, les données doivent être détruites.

