Les autorités locales kurdes de Syrie ont annoncé avoir remis jeudi six orphelins belges de familles de djihadistes du groupe Etat islamique (EI) à une délégation du ministère belge des Affaires étrangères.

La remise de cinq mineurs a eu lieu à Aïn Issa, dans le nord de la Syrie, "à la demande du gouvernement belge", a affirmé sur son compte Twitter Abdulkarim Omar, un haut responsable des Affaires étrangères de l'administration kurde. Contacté par l'AFP, Kamal Akef, un autre responsable de cette administration, a par la suite précisé que le nombre des orphelins belges était en fait de six.

"Ce sont bien six orphelins belges qui ont été remis à la délégation (....) belge à Aïn Issa. Les enfants et cette délégation qui les accompagne sont arrivés dans leur pays", a-t-il déclaré. En matinée, le ministre belge des Finances et de la Coopération au développement, Alexander De Croo, avait indiqué que la Belgique allait rapatrier depuis des camps sous contrôle kurde en Syrie six enfants et adolescents belges de djihadistes, désormais orphelins.