Un nouveau Conseil national de Sécurité a lieu jeudi depuis 9h. La conférence de presse aura lieu à 13h, a annoncé la Première ministre Sophie Wilmès. La bulle des cinq maintenue, le shopping à deux autorisé...

La conférence de presse aura lieu à 13h, a annoncé la Première ministre Sophie Wilmès sur Twitter.

De persconferentie na de Nationale Veiligheidsraad zal plaatsvinden om 13u.

La conférence de presse après le Conseil National de Sécurité aura lieu à 13h. — Sophie Wilmès (@Sophie_Wilmes) August 20, 2020

Selon les premières informations qui filtrent, via la VRT, la bulle sociale de cinq personnes serait maintenue. Un aménagement est prévu pour le shopping: il serait autorisé de le faire à deux, sans limitation de temps. Une mesure serait prise pour les couples séparés par le virus: leur rencontre, y compris à l'étranger, serait considéré comme un déplacement essentiel. Les réceptions à l'issue des enterrements pourraient recevoir jusqu'à 50 personnes.

Des chiffres déterminants, regard tourné vers Bruxelles

La dernière réunion du CNS remonte au 27 juillet dernier. Il avait alors décidé de faire marche arrière dans le processus de déconfinement, face à un rebond des cas de coronavirus (Covid-19), singulièrement en province d'Anvers, en limitant notamment la bulle sociale de 15 personnes différentes par semaine à cinq personnes, toujours les mêmes, pendant quatre semaines.

Depuis, le nombre de décès continue d'augmenter alors que celui des nouvelles hospitalisations sem ble se stabiliser bien qu'il soit encore en légère hausse, selon les données diffusées mercredi par l'Institut de santé publique Sciensano. Entre le 9 et le 15 août, 9,9 personnes sont décédées du virus en moyenne soit 130% de plus par rapport à la semaine précédente. En revanche, la baisse se confirme pour le nombre de nouveaux cas de contamination. Durant cette même période, il y avait en moyenne 527,7 nouvelles contaminations par jour soit une baisse de 15% par rapport à la semaine précédente.

Après Anvers, l'attention se tourne à présent vers Bruxelles où le seuil de 50 cas pour 100.000 habitants a été franchi. Les autorités régionales y ont imposé le port du masque sur l'ensemble du territoire. La mesure est en vigueur depuis le 12 août. La question de prendre des mesures complémentaires localisée pourrait être posée.

La conférence de presse aura lieu à 13h, a annoncé la Première ministre Sophie Wilmès sur Twitter.Selon les premières informations qui filtrent, via la VRT, la bulle sociale de cinq personnes serait maintenue. Un aménagement est prévu pour le shopping: il serait autorisé de le faire à deux, sans limitation de temps. Une mesure serait prise pour les couples séparés par le virus: leur rencontre, y compris à l'étranger, serait considéré comme un déplacement essentiel. Les réceptions à l'issue des enterrements pourraient recevoir jusqu'à 50 personnes.La dernière réunion du CNS remonte au 27 juillet dernier. Il avait alors décidé de faire marche arrière dans le processus de déconfinement, face à un rebond des cas de coronavirus (Covid-19), singulièrement en province d'Anvers, en limitant notamment la bulle sociale de 15 personnes différentes par semaine à cinq personnes, toujours les mêmes, pendant quatre semaines. Depuis, le nombre de décès continue d'augmenter alors que celui des nouvelles hospitalisations sem ble se stabiliser bien qu'il soit encore en légère hausse, selon les données diffusées mercredi par l'Institut de santé publique Sciensano. Entre le 9 et le 15 août, 9,9 personnes sont décédées du virus en moyenne soit 130% de plus par rapport à la semaine précédente. En revanche, la baisse se confirme pour le nombre de nouveaux cas de contamination. Durant cette même période, il y avait en moyenne 527,7 nouvelles contaminations par jour soit une baisse de 15% par rapport à la semaine précédente. Après Anvers, l'attention se tourne à présent vers Bruxelles où le seuil de 50 cas pour 100.000 habitants a été franchi. Les autorités régionales y ont imposé le port du masque sur l'ensemble du territoire. La mesure est en vigueur depuis le 12 août. La question de prendre des mesures complémentaires localisée pourrait être posée.