Plus de 3 000 pactes successoraux ont été conclus en un an, ressort-il des chiffres de la Fédération du notariat. Rendus possibles grâce à la réforme du droit des successions entrée en vigueur le 1er octobre 2018, ces pactes sont des accords que les parents concluent avec leurs enfants, de leur vivant, pour écarter toute discussion ultérieure. Intéressé ? Voici notre guide pratique.

Eviter l'incertitude... et les conflits entre les héritiers en général et les enfants en particulier, qu'ils soient ou non issus d'un même lit. Tel est l'objectif du pacte successoral tel que prévu par la réforme du droit des successions entrée en vigueur voici tout juste un an. En gros, ce document (notarié) permet, du vivant de tous les acteurs concernés, de formaliser un accord consolidant les donations déjà effectuées ou à venir, dans le but d'éviter les complications après le décès.

...