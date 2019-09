Diminuer les embouteillages en ville grâce à un système de transport intelligent, telle est l'ambition de Namur. Une révolution pour les usagers, mais aussi pour la Wallonie, qui débarque en septembre.

Que ce soit en transports en commun, dans sa voiture ou sur son vélo, choisir le meilleur itinéraire pour traverser un centre-ville relève parfois du sacerdoce. Et Namur n'échappe pas à la règle. " Par sa configuration géographique, la commune rencontre une série de difficultés en matière de trafic ", précise Stéphanie Scailquin, l'échevine CDH en charge de la mobilité. D'ailleurs, Namur a été classée comme la première ville wallonne la plus embouteillée - la troisième du pays, après Bruxelles et Anvers. Entre les travaux, les livraisons, les embouteillages ou les voitures garées en double file, les obstacles y sont nombreux. Le système de transport intelligent (STI) qui sera lancé le 23 septembre par la Ville devrait apporter des réponses concrètes pour faire face à ces difficultés et améliorer la mobilité sur le territoire communal. Depuis 2015, tous les acteurs concernés (police, TEC, SPW, Perex, Sofico...) ont participé à cette réflexion et à la mise en place de cet outil unique en Wallonie, qui s'inscrit dans la volonté de la ville de faire de Namur une smartcity.

...