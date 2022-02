Selon le porte-parole interfédéral, si les tendances se poursuivent, les conditions pour passer à l'orange pourraient être réunies mi-février.

"Dans le courant de la deuxième quinzaine de février, les conditions de passage au code orange pourront être réunies". C'est ce qu'a déclaré Steven Van Gucht, porte-parole de Sciensano, ce vendredi, lors de la conférence de presse hebdomadaire de l'institut de santé. Depuis ce vendredi, les effectifs de l'unité de soins intensifs sont également en baisse. "Le pic de la cinquième vague de coronas est clairement derrière nous", a déclaré Steven Van Gucht.

Le nombre de nouvelles infections a diminué de moitié en quinze jours, pour atteindre 23 239 par jour. Les admissions à l'hôpital sont également en baisse depuis la semaine dernière. Depuis ce vendredi, l'utilisation des soins intensifs est également en baisse. "Si ces tendances se poursuivent, les deux conditions pour le passage au code orange pourraient être remplies dans le courant de la seconde moitié de février", a déclaré M. Van Gucht.

Décès toujours en hausse

Pour ce faire, l'utilisation des soins intensifs doit être inférieure à 500 patients corona. En outre, il ne faut pas admettre plus de 150 patients corona par jour. Actuellement, ce chiffre est encore de 298 admissions par jour. Le virologue a ajouté que que le virus étaient encore fortement en circulation que la charge sur les soins de santé était également toujours élevée. "Le nombre d'infections est encore beaucoup plus élevé qu'au pic de la vague précédente", a souligné M. Van Gucht. Presque toutes les infections sont actuellement attribuables au variant Omicron (99 %), tandis que le variant Delta a été réduit à 1 %. La part du sous-variant Omikron BA.2 a légèrement augmenté pour atteindre 7 %, mais M. Van Gucht ne s'attend pas à ce que la poursuite de la diffusion de BA.2 entraîne une nouvelle vague importante.

Le nombre de décès est toujours en hausse avec 43 décès par jour la semaine dernière, soit une augmentation de 29 %. Les décès concernent principalement des personnes de plus de 85 ans, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des centres de soins résidentiels. Le virologue s'attend à voir un renversement de tendance d'ici une semaine.

