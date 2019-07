Stéphanie zu Windisch-Graetz aura eu une vie hors norme. Celle qui aurait pu être reine des Belges en tant que descendante de Léopold II est décédée la semaine dernière dans la misère et oubliée de presque tous.

Celle qui était l'arrière-arrière-petite-fille de Léopold II, et descendante directe de la célèbre impératrice "Sisi", arborait un look excentrique malgré le sang royal, voire impérial, qui coulait dans ses veines. Née en Belgique en 1939, Stéphanie de Windisch-Graetz est aussi une Habsbourg. "Elle était l'arrière-petite-fille de l'archiduc Rodolphe d'Autriche, décédé à Mayerling en1889, et de la fille de Léopold II, la princesse Stéphanie de Belgique. Par sa mère, la comtesse Ghislaine d'Arschot Schoonhoven, elle descendait également de Boghos Nubar Pacha d'Égypte", précise encore La Libre.

...