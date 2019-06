Stephan Streker : "Bien sûr que le football est un art"

Olivier Mouton Journaliste politique au Vif/L'Express

A quel sport vouent-ils une véritable passion ? Pourquoi ? Depuis quand ? Et avec quel impact sur leur vie, privée comme professionnelle ? Cette semaine, le cinéaste et consultant foot de la RTBF Stephan Streker clame son amour pour le RWDM, explique pourquoi il estime que les joueurs sont des artistes et insiste sur l'importance... du karma.

Symboliquement, ce fanion du match de coupe d'Europe entre Feyenoord et le RWDM, en 1977, que son père lui avait offert, est l'objet que Stephan Streker ne veut perdre à aucun prix. © Hatim Kaghat