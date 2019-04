Le Premier ministre Charles Michel a présenté dimanche ses condoléances aux proches des victimes qui ont péri dans six explosions simultanées au Sri Lanka. "Lorsque la terreur essaie de nous diviser, nous ne pouvons que rester unis", a-t-il écrit sur le réseau social Twitter.

"Nous sommes côte à côte avec le Sri Lanka après les horribles attaques qui ont frappé le pays le jour de la fête de Pâques. Nous pleurons la perte de tant de victimes et nous adressons nos condoléances aux familles et aux amis des victimes. Lorsque la terreur essaie de nous diviser, nous ne pouvons que rester unis", a réagi le Premier ministre.

Plus tôt dans la matinée, le ministre des Affaires étrangères et de la Défense Didier Reynders avait fermement condamné ces attaques. Il avait fait savoir que les affaires étrangères contactaient les Belges présents sur l'île, que ce soit pour des raisons touristiques ou professionnelles, afin de s'assurer qu'ils sont en sécurité et qu'ils n'ont pas besoin d'aide. "Les Affaires étrangères sont également en contact avec les autorités locales afin d'obtenir des informations sur les victimes et les blessés étrangers", avait précisé le vice-premier. Les Belges qui s'inquiètent pour leur famille, leurs amis ou des connaissances résidant au Sri Lanka peuvent prendre contact avec les Affaires étrangères au numéro: 02/501.81.11.

Le tour opérateur Tui a fait savoir que 29 Belges passaient actuellement leurs vacances sur l'île. Quatre d'entre eux sont en road trip tandis que 25 autres séjournent dans des hôtels mais pas dans ceux touchés par les attaques. "Nous sommes certains que tous les Belges (clients de Tui) sont en sécurité", a indiqué à Belga le porte-parole de Tui, Piet Demeyere. Thomas Cook-Neckermann a pour sa part indiqué qu'aucun de ses clients n'était présent dans les régions touchés par les attentats. "Tous les touristes belges se trouvent dans une autre région. Nous suivons la situation de près et sommes en contact avec la dizaine de nos clients présents au Sri Lanka", a ajouté le tour opérateur.