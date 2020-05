La Première ministre a su faire un geste en direction des partis qui l'avait critiquée alors qu'ils étaient censés la soutenir. Seuls les marchés fermés suscitent des critiques.

Politiquement, avec l'annonce de cette nouvelle phase du déconfinement, la confirmation de la réouverture des magasins couplées à la petit surprise des rencontres privées, Sophie Wilmès se donne un peu d'air. Notamment en faisant un geste vers ceux qui l'avaient critiquée, y compris au sein des partis censés la soutenir, en dénonçant la prépondérance accordée sur l'économie, devant l'humain.

Jean-Marc Nollet, coprésident d'Ecolo, qui était un des plus critiques, est aussi le premier à avoir salué les rencontres privées autorisées en petit comité: "Merci à Sophie Wilmès et au CNS d'avoir entendu les légitimes demandes des familles, a-t-il souligne sur Twitter. Le combat contre le virus continue, l'équilibre se retrouve mais le chemin est encore long et la prudence reste de mise. Continuons à être solidaires et à respecter les mesures nécessaires."

François De Smet, président de DéFi, salue aussi: "L'ouverture des contacts sociaux à 4 personnes est un signal positif et proportionné, dans le délicat équilibre entre santé publique et bien-être psychologique. Merci au CNS pour ce pas." Mais il ajoute un petit bémol: "Plus de réserves par contre sur certaines mesures concernant les commerces. Continuer à interdire les marchés en plein air paraît discriminant, par exemple, au regard de l'ouverture des autres commerces."

Même critique de la part de Fabian Maingain '(DéFi), échevin des Affaires économiques de la ville de Bruxelles: "Déception et colère concernant la non réouverture des marchés de plein air ! Une discrimination incompréhensible au regard de la réouverture de tous les commerces et des conditions sanitaires qui peuvent être respectées."

En Flandre, l'équilibre satisfait, globalement. "Heureux de cette possibiltié de rencontres familiales sous conditions", se félicite Joachim Coens, président du CD&V, en insistant également sur les perspectives données aux commerces. "Très heureux de cette mesure", se félicite Jan Jambon (N-VA), ministre-président flamand. "De cette façon nous pourrons fêter les mamans dimanche." La N-VA insiste également sur la reprise des commerces et mène déjà une campagne virale sur les deux thèmes.

