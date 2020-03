La Première ministre a invité les Belges à respecter les mesures annoncées. Sans annoncer de durcissement du confinement. Pour l'instant du moins.

En guise d'introduction à une conférence de presse sur les mesures économiques du gouvernement fédéral, la Première ministre Sophie Wilmès a insisté sur le respect des mesures de confinement en vigueur depuis mercrredi midi. Trop souvent, elles ne sont pas encore respectées.

"Je profite de ce moment pour rappeler deux choses fondamentales qui n'ont pas été comprises, a-t-elle dit. L'objectif de départ, c'est évidemment de travailler par le biais du télétravail. Si ce n'est pas possible il faut respecter les règles de distanciation sociale sur le lieu du travail, mais aussi dans les transports, faute de quoi l'entreprise doit fermer. Seuls les secteurs cruciaux y échappent, mais doivent autant que possible veiller à ce respectde la distanciation sociale.'

"Le deuxième point fondamental, insiste-t-elle, c'est la règle stricte sur le fait qu'il faut rester à la maison. Les sorties sont permises pour aller au travail, faire ses courses ou prendre l'air, mais seulement pour le moment strictement nécessaire à l'activité. Il ne s'agit pas de flâner dans les parcs. Les rassemblements sont interdits!

"Je suis consciente que cela est difficile, mais nous faisons ça pour votre santé et celle de la population", insiste-t-elle.

Cette mise au point intervient alors que les hôpitaux s'attendent à un pic à partir de ce week-end et que l'on évoque déjà une prolongation du confinement. Certains experts estiment aussi qu'un durcissement du confinement sera inéluctable.

La première ministre a remercié une nouvelle fois le personnel soignant pourleur travail. "Je tiens à mettre en avant ce bel élan des applaudissements à 20h, ajoute-t-elle. Cela renforce cet esprit d'unité indispensable.'

