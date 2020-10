L'ancienne Première ministre, qui avait été placée en soins intensifs, poursuivra sa convalescence chez elle.

Sophie Wilmès a quitté l'hôpital, où elle est restée une dizaine de jours, dont plusieurs en soins intensifs. Elle poursuiva sa convalescence à domicile et prendra le temps nécessaire, souligne son porte-parole.

L'ancienne Première ministre avait elle-même annoncé sa contamination, survenue dans le cercle familial, par un message sur les réseaux sociaux. Hospitalisée trois jours après, elle avait ensuite été placée en soins intensifs pour être contrôlée en permanence, mais n'a jamais été placée sous assistance respiratoire.

Mercredi, elle avait annoncé elle-même son départ des soisn intensifs par un message sur les réseaux sociaux en remerciant le personnel soignant qui fait preuve au quotidien d'un immense dévouement et de professionnalisme

Je remercie encore tout le personnel soignant qui fait preuve au quotidien d’un immense dévouement et de professionnalisme. Aidons les à prendre soin de nous.

Et prenez-soin de vous.

Restez chez vous. — Sophie Wilmès (@Sophie_Wilmes) October 28, 2020

Sophie Wilmès était le symbole de la lutte contre le Covid lors de la première vague. Son départ de l'hôpital coïncide avec un Comité de concertation qui devrait prendre des mesures supplémentaires, alors que l'épidémie continue à faire rage et menace de saturer les hôpitaux.

