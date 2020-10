La vice-Premier MR et ministre des Affaires étrangères ne participera pas au Comité de concertation, par précaution: elle souffre de légers symptômes.

La règle de précaution est de mise pour les politiques, au même titre que pour tous les citoyens, et un nouveau cas "suspect" se présente parmi eux: la vice-Premier ministre MR, Sophie Wilmès, en charge des Affaires étrangères, annonce qu'elle se met en quarantaine. L'ancienne locataire du Seize ne particpera pas au Comité de concertation, qui débute à 14h pour durcir les mesures alors que l'épidémie de coronavirus est en pleine explosion. Elle souffre de légers symtômes, mais n'a pas encore étét testée.

"Même sans cas positif dans mon entourage et alors que les gestes-barrières ont toujours été respectés avec mes collègues et mon équipe, la prudence reste de mise", précise celle qui a incarné des mois durant la lutte contre la maladie.

Même sans cas positif dans mon entourage et alors que les gestes-barrières ont toujours été respectés avec mes collègues et mon équipe, la prudence reste de mise. — Sophie Wilmès (@Sophie_Wilmes) October 16, 2020

L'épidémie de Covid a déjà touché de nombreuses personnalités politiques ces dernières semaines. Après le préformateur Open VLD Egbert Lachaert, les ministres De Bue, Gatz, Vervoort, Morreale, Michel, Jeholet... ont été testés positifs alors que les chiffres de contaminations s'affolent.

La règle de précaution est de mise pour les politiques, au même titre que pour tous les citoyens, et un nouveau cas "suspect" se présente parmi eux: la vice-Premier ministre MR, Sophie Wilmès, en charge des Affaires étrangères, annonce qu'elle se met en quarantaine. L'ancienne locataire du Seize ne particpera pas au Comité de concertation, qui débute à 14h pour durcir les mesures alors que l'épidémie de coronavirus est en pleine explosion. Elle souffre de légers symtômes, mais n'a pas encore étét testée. "Même sans cas positif dans mon entourage et alors que les gestes-barrières ont toujours été respectés avec mes collègues et mon équipe, la prudence reste de mise", précise celle qui a incarné des mois durant la lutte contre la maladie.L'épidémie de Covid a déjà touché de nombreuses personnalités politiques ces dernières semaines. Après le préformateur Open VLD Egbert Lachaert, les ministres De Bue, Gatz, Vervoort, Morreale, Michel, Jeholet... ont été testés positifs alors que les chiffres de contaminations s'affolent.