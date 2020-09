La Première ministre libérale demande aux députés leur accord pour rester deux semaines de plus, en attendant la Vivaldi. L'opposition remontée. Le CD&V déchiré. Suivez les débats.

C'est un grand chahut annoncée. La Première ministre libérale Sophie Wilmès s'était engagée devant les députés à redemander la confiance, si aucun gouvernement fédéral de plein exercice n'était en place pour ce 17 septembre, six mois après avoir reçu exceptionnellement le soutien de neuf partis pour gérer la crise sanitaire. La Vivaldi ayant pris du retard, elle sollicite des députés une prolongation de deux semaines, jusqu'au 1er octobre.

L'opposition, nationaliste flamande en tête, est remontée. Tandis que la Vivaldi doit faire face aux nouvelles hésitations du CD&V, après les sorties critiques des ministres Pieter De Crem et Wouter Beke, ce jeudi.

"La Première ministre ne tient pas parole"

Peter De Roover, chef de groupe N-VA à la Chambre, entame le débat en rémémorant la promesse faite par Sophie Wilmès, il y a six mois, de redemander la confiance à la Chambre. "Elle avait déclaré que dans six mois, elle ferait une déclaration de gouvernement pour demander la confiance. Nous sommes en droit de l'attendre." Patrick Dewael (Open VLD) président de la Chambre, rappelle qu'il a été décidé en conférence des présidents qu'un débat aurait lieu au départ d'une interpellation, suite auquel la Première ministre interviendrait. "Le gouvernement s'est engagé à répondre à ces questions."

La Première ministre ne tient pas parole, tacle Peter De Roover. "Le 16 août, elle le rappelait encore dans une interview." Patrick Dewael bloque l'incident de procédure.

Mais la séance se poursuit dans le tumulte.

Peter De Roover (N-VA): "Nous vivons des moments historiques. Je réspecte la Première ministre dans sa fonction, mais je compte sur le soutien de l'ensemble pour s'opposer à ce qui se passe." Il poursuit d'emblée, en prenant la parole dans les questions d'actualité: "J'ai donc dû lire dans les médias que vous avez l'intention de poursuivre jusqu'au 1er octobre. Mais que va-t-il se passer s'il n'y a pas de gouvernement, ce qui est possible au vu des sentiments du CD&V. Combien de temps allez-vous jouer ce petit jeu? Ne pensez-vous pas qu'il aurait été estimable de partager cela avec la Chambre et présenter vos projets pour les deux prochaines semaines? La junte Vivaldi a décidé de boycotter le parlement. Mais vous êtes encore la Première ministre du gouvernement Wilmès II."

Peter Mertens ((PvdA) enchaîne: "La question est légitime. Nous ne vous avions pas accordé la confiance il y a six mois. Six mois plus tard, les riches sont encore plus riches. (...) Les soins de santé sont prêts à descendre dans la rue. Je peux comprendre que vous ne demandiez pas la confiance parce que dans la population, il n'y a que de la méfiance."

Sophie Wilmès intervient: "Je m'étais engagé à ne pas dépasser le périmètre pour gérer la crise. Si le parlement le décide, nous allons continuer dans le même périmètre. Comme vous le savez il y a un Conseil national de sécurité important la semaine prochaine, il est essentiel que le gouvernement fédéral continue à travailler."

Peter De Roover: "Madame la Première ministre, ce que vous venez de dire peut être fait en affaires courantes. Il n'y a aucune raison de ne pas faire ce à quoi vous vous étiez engagée." Peter Mertens demande quant à lui un débat de fond sur le contenu des politiques.

Gérer la crise du coronavirus

Puis, c'est... business as usual, le temps des autres questions d'actualité. La première concerne les engagements européens annoncés dans la déclaration sur l'Etat de l'Union, de la présidente de la Commission européenne. Sophie Wilmès: "Une de ses propositions clés est de réduire à moins de 55% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Les Etats membres ont la possibilité d'examiner cette proposition. La Belgique soutient l'objectif actuel (-40%). La position par rapport à la nouvelle proposition sera déterminée par une concertation entre l'Etat fédéral et les entités fédérées."

Sander Loones (N-VA) exprime les craintes de la Flandre dans la répartition des moyens du plan de relance européen. "La Belgique doit remettre un seul plan à partir du 15 octobre, répond la Première ministre. Je m'étonne que votre tonalité soit différente alors que vous aviez eu l'occasion de l'exprimer auparavant. Peut-être est-ce dû à la formation d'un nouveau gouvernement?" Le nationaliste regrette la réponse et réitère le souhait de voir la Première ministre demander la confiance.

Plusieurs questions concernent encore la gestion de la crise du coronavirus et le rebond que l'on constate actuellement. "Les médecins généralistes sont débordés", soulignent plusieurs intervenants. "Les citoyens sont partagés entre inquiétude et lassitude." La crainte, entend-on, n'est autre que l'écroulement du système. Il est encore question des tests, qui restent trop peu nombreux.

Sophie Wilmès répond: "Les mesures prises cet été visaient à permettre le retour à l'école et cela a réussi, en respectant bien sûr des mesures sanitaires. Mais nous savons que rien n'est acquis, nous constatons que le virus a repris sa propagation. (...) Les tendances sont inquiétantes. J'entends trop souvent dire que la situation n'est pas grave. Tout un chacun doit mesurer que cette situation est préoccupante, nous devons la prendre au sérieux."

Elle regrette les déclarations qui mettent en doute les mesures et reconaît que la complexité des mesures. "Mais les gestes barrières sont notre première protection. La réponse à la pandémie réside dans un engagement individuel dans un élan collectif. C'est cela que j'ai voulu dire à la population. Toujours taper sur le même clou."

Evidemment, dit-elle, les autorités doivent agir. Un Conseil national de sécurité a lieu la semaine prochaine. "C'est vrai que ce ne sera pas simple de trouver le juste équilibre entre le fait de simplifier les règles, voire de les assouplir pour certaines, tout en tenant compte de l'évolution de la situation. La communication est importante. Notre débat démocratique ne peut pas avoir pour conséquence que l'on oublie la dangerosité du virus." Elle évoque aiss "la possibiltié de soulager les médecins de premièe ligne."

L'ordre des travaux décidée témoigne d'une chose de la part des partis de la future Vivaldi: la gestion du pays en ce temps difficile prime, cela doit dépasser pour l'instant les remous de la formation du nouveau gouvernement.

