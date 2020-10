La vice-Première ministre et ministre des Affaires étrangères, Sophie Wilmès, a été prise en charge aux soins intensifs pour une infection au coronavirus, a confirmé jeudi son porte-parole à la suite d'une information diffusée par la VRT. Le groupe hospitalier Chirec indique que son état de santé est "rassurant".

L'ex-Première ministre et actuelle vice-première ministre Sophie Wilmès (MR) est aux soins intensifs depuis hier soir. Cela a été confirmé par son porte-parole, selon VRT NWS. Selon son porte-parole, son état est stable mais nécessite un encadrement professionnel.

"Bien plus qu'une collègue"

La nouvelle a provoqué une onde de choc. Chez ses partenaires de gouvernement, dont le Premier ministre Alexander De Croo,...

Veel beterschap, @Sophie_Wilmes. Je te souhaite un prompt rétablissement!

Niemand is immuun voor dit gevaarlijke virus.

Tous ensemble, nous vaincrons le COVID-19. — Alexander De Croo (@alexanderdecroo) October 22, 2020

Tous mes voeux de rétablissement @Sophie_Wilmes!



Reviens-nous vite: l'équipe a besoin de tous ses membres pour fonctionner.



Et surtout, prenez soin de vous et des autres! — Gilki (@GeorgesGilkinet) October 22, 2020

... mais également de manière plus large. Dans les messages lui souhaitant un prompt rétablissement, les mots utilisés par ses confrères témoignent d'une affection particulière pour l'ancienne Première ministre. "Bien plus qu'une collègue (...) mon amie", réagit ainsi le président du MR Georges-Louis Bouchez, soulignant son courage. "Damn", s'exclame encore le président du sp.a Conner Rousseau.

Un prompt rétablissement à celle qui est bien plus qu’une collègue et une admirable ministre à mes yeux. Courage à mon amie @Sophie_Wilmes mais on sait que tu en as beaucoup ! #PresidenceMR #fierdetreliberal #begov 🇧🇪 pic.twitter.com/3skBgATRzW — Georges-L BOUCHEZ (@GLBouchez) October 22, 2020

Damn, word snel weer beter @Sophie_Wilmes.



Wees voorzichtig allemaal. pic.twitter.com/drhGf3KiCL — Conner Rousseau (@conner_rousseau) October 22, 2020

Toute mon affection et amitié pour @Sophie_Wilmes qui a mené le combat national contre le #COVID19 et qui doit le combattre maintenant personnellement.



De tout coeur un bon et rapide rétablissement. — Charles Michel (@CharlesMichel) October 22, 2020

Symbole

Il faut dire que Sophie Wilmès représente un symbole dans cette lutte contre le Covid. Première ministre par intérim, elle en est rapidement devenue le visage : celui de l'annonce des mesures, celui de l'empathie, mais aussi celui de l'avertissement face au danger que représente le virus et de fermeté. Les nombreux messages témoignent d'ailleurs de la sympathie qu'ont ses confrères pour elle.

Spoedig herstel @Sophie_Wilmes en al andere getroffenen door COVID-19 vandaag.❤️

Bon retablissement Sophie et Toutes les personnes frappées par le COVID aujourd’hui. Tu es une jeune femme forte. pic.twitter.com/IQGA1w5ukH — Assita Kanko MEP (@Assita_Kanko) October 22, 2020

Je souhaite à @Sophie_Wilmes un prompt et complet rétablissement. Mes voeux s'adressent aussi à toutes celles et ceux qui malheureusement se trouvent dans les mêmes conditions. — Elio Di Rupo (@eliodirupo) October 22, 2020

Sophie Wilmès a été testée positive au coronavirus, avait-elle annoncé samedi sur Twitter. La contamination est probablement survenue au sein de son cercle familial, "vu les précautions prises en dehors de mon foyer." Elle avait annoncé vendredi qu'elle ne serait pas physiquement présente au Comité de concertation en raison de symptômes suspects. "La multiplication des cas nous rappelle malheureusement que personne n'est à l'abri. Prenez soin de vous et surtout prenez soin des autres", avait ajouté l'ancienne Première ministre.

