Sondage exclusif : un oui massif au cannabis dépénalisé

Laurence Van Ruymbeke Journaliste au Vif/L'Express

Selon l'enquête du Vif/L'Express, 55 % des Belges signeraient une dépénalisation du cannabis à usage thérapeutique et récréatif. Avec de fortes nuances selon l'âge des répondants et leur statut de consommateur ou non.

A ce jour, seul un médicament à base de cannabis est autorisé, pour des patients atteints de sclérose en plaques. © VICTORIA BEE/GETTY IMAGES