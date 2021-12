Une petite ferme du nord-est de la Slovénie a été placée en quarantaine mardi après qu'un premier cas de grippe aviaire a été détecté, ont indiqué les autorités slovènes, alors que le virus continue de circuler activement en Europe par l'intermédiaire des oiseaux migrateurs.

L'agence slovène chargée de la sécurité alimentaire et des services vétérinaires (UVHVVR) a confirmé lundi le premier cas de maladie H5N1 de l'année.

Des tests avaient été ordonnés à la suite de la mortalité accrue de volailles dans une ferme près de Slovenska Bistrica, à quelques 100 kilomètres au nord-est de la capitale Ljubljana.

"Des mesures ont été prises dans l'exploitation infectée et ses environs", a déclaré l'agence, qui a demandé aux éleveurs de confiner leurs volailles pour éviter la propagation de la maladie.

La France a récemment détecté des foyers de grippe aviaire dans le Sud-Ouest, tandis que la Grande-Bretagne a déclaré au début du mois qu'elle avait abattu environ un demi-million d'oiseaux cette année dans le cadre de la plus grande épidémie de grippe aviaire qu'elle ait jamais connue.

La Belgique et les Pays-Bas ont également imposé des mesures de confinement des volailles ces derniers mois après avoir détecté des foyers.

