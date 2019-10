Six employeurs sur dix n'ont plus un horaire de travail 9-17

Pour six employeurs sur 10, il n'est plus question d'un horaire traditionnel de 09h00 à 17h00, selon les résultats d'une enquête de l'entreprise de services RH Acerta menée en mars-avril 2019 et publiée mardi.

Les employeurs ne sont donc plus nécessairement à cheval sur les horaires fixes. En d'autres termes, la majorité des employeurs se concentrent davantage sur le travail qui doit être fait que sur le moment où celui-ci doit être fait. En revanche, 10% des employeurs évaluent encore les performances des travailleurs en fonction de leur présence sur le lieu de travail et de la quantité de travail effectuée, plutôt que de la qualité de ce dernier. Mais globalement, plus d'un employeur sur trois évalue les performances de son personnel en tenant compte de l'ensemble quantité-qualité. En outre, plus de la moitié des télétravailleurs (58%) choisissent leur propre horaire de travail à domicile. Cela ne doit pas nécessairement se faire pendant les heures normalement prévues.