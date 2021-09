Par jour en moyenne, 2.005 personnes sont diagnostiquées positives au Covid-19 et moins de cinq personne perdent la vie des suites de la maladie en Belgique, selon les derniers chiffres de Sciensano publiés jeudi matin.

Entre le 23 et le 29 août, 2.005 nouvelles contaminations ont été enregistrées en moyenne chaque jour (+2%). Durant cette période, 4,7 personnes sont décédées quotidiennement en moyenne des suites du coronavirus, soit un recul de 21%.

Entre le 26 août et le 1er septembre, 61,7 personnes ont été admises en moyenne chaque jour à l'hôpital (+7%).

En Belgique, 8.423.281 personnes avaient reçu une première dose de vaccin, soit 73,1% de la population totale (85,3% des adultes), selon les derniers chiffres disponibles. Parmi ces personnes, 8.131.124 sont entièrement vaccinées (70,6% de la population totale et 83,4% des adultes).

