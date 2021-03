Entre le 8 et le 14 mars, 3.052 nouvelles infections au coronavirus ont été enregistrées en moyenne chaque jour, soit une augmentation de 29% par rapport à la semaine précédente, selon les chiffres mis à jour jeudi matin par l'Institut de santé publique Sciensano. Le cap des 5.000 a même été franchi sur la journée de lundi, avec 5.034 nouveaux cas, selon les données non encore consolidées disponibles sur le dashboard.

Si ce chiffre se confirme, il faudrait alors remonter à la mi-novembre pour trouver un nombre aussi élevé de contaminations quotidiennes.

Les hospitalisations poursuivent leur hausse, de 16%, pour une moyenne de 175 entre le 10 et le 16 mars. Sur la seule journée de mercredi, il y a eu 207 admissions, contre 209 mardi. Cela fait donc deux jours d'affilée avec plus de 200 hospitalisations quotidiennes, un cap qui avait poussé le gouvernement à postposer les décisions du comité de concertation il y a quelques semaines de cela.

Le taux de positivité demeure à 6,8%.

En près d'un an, ce sont 59.831 personnes qui ont été admises à l'hôpital en raison du Covid-19. Quelque 2.121 s'y trouvent encore, dont 534 patients traités en soins intensifs (au plus haut depuis le 22 décembre).

L'occupation des lits en soins intensifs suit une courbe nettement à la hausse depuis plusieurs jours tandis qu'il n'y avait plus eu autant de personnes hospitalisées depuis le 5 janvier (2.130). D'aucuns évoquent dès lors le début d'une troisième vague...

Entre le 8 et le 14 mars, une moyenne de 48.400 tests ont été effectués quotidiennement, un total en hausse de 10% par rapport à la semaine précédente.

Le taux de reproduction (Rt) du coronavirus poursuit son augmentation passant à 1,12, contre 1,10 la veille. Lorsqu'il est supérieur à 1, cela signifie que la transmission du virus s'accélère.

Entre le 8 et le 14 mars toujours, 24,6 personnes sont décédées en moyenne par jour des suites du virus, portant le bilan à 22.600 morts depuis le début de la pandémie en Belgique. Depuis lors, 818.142 cas ont été diagnostiqués en tout dans le pays.

