Le Vif a demandé à six personnalités qui entretiennent un lien spécial avec la hauteur de nous donner leur panorama préféré en Belgique. Voici leur réponse.

Leïla Belkhir, infectiologue; Vinciane Debaille, géologue et participante à la mission Mars2020; Edouard Vermeulen, couturier; l'illustratrice Charlotte Chauvin; le chef pâtissier-chocolatier Pierre Marcolini et la sprinteuse et styliste Elodie Ouédraogo. Ces six personnalités entretiennent un lien particulier avec la hauteur, par leur métier, leurs défis, leurs succès, leur esprit... Cliquez sur les photos pour découvrir les différents panorama.