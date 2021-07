D'ici la fin du mois d'août, sept des dix centres bruxellois de vaccination auront fermé leurs portes, a annoncé lundi la responsable du service d'inspection de l'hygiène de la Commission communautaire Commune de Bruxelles, Inge Neven.

© BELGA IMAGE

Selon celle-ci, le centre de vaccination du Heysel qui offre la plus grande capacité fermera le 10 août prochain. Les dernières premières doses seront administrées le 17 juillet pour avoir les dernières deuxièmes doses le 9 août. A partir du 17 juillet, le centre du Heysel ne sera plus accessible sans rendez-vous.

Celui de l'Hôpital Militaire fermera ses portes à partir de la mi-août, mais il restera ouvert le mardi et le jeudi pour les Belges à l'étranger et d'autres groupes spécifiques.

Cinq autres centres fermeront à la fin août: Uccle, à partir du 27 août (fin des premières doses sauf le J&J, à partir du 1 août); Molenbeek et Anderlecht, à partir du 28 août (fin des premières doses sauf le J&J, à partir du 31 juillet); Woluwe-Saint-Lambert et Schaerbeek, à partir du 31 août (fin des premières doses à partir du 4 août, sauf J&J).

Les centres de vaccination de Forest, Pacheco et Woluwe-Saint-Pierre resteront quant à eux ouverts jusqu'à fin octobre. Selon Inge Neven, la date reste à définir en fonction des stratégies et l'évolution de la pandémie.

Pour continuer à faire progresser le taux de vaccination, les dispositifs locaux (antennes locales, médecins généralistes et maisons médicales), et mobiles, constituent un précieux apport, a dit en substance la responsable du service d'inspection de l'hygiène de la CoCom, lors d'un point de presse hebdomadaire.

L'expérience-pilote du Vacci-Bus menée les 7 et 8 juillet dernier à proximité du complexe Esseghem, à Jette, pour une opération de vaccination avec le vaccin Johnson & Johnson a rencontré le succès espéré: les doses prévues ont été administrées aux 168 Jettois(es) de 18 ans et plus qui s'y sont présenté(e)s.

Il a par conséquent été décidé d'élargir ce dispositif à Bruxelles (Place Anneessens), le 12 juillet; Ixelles (Matonge), les 15 et 16 juillet; Schaerbeek (Rue du Pavillion), les 15 et 16 juillet également; et près d'un lieu de culte situé à Matonge, le 18 juillet.

Pour aller au plus près de la population, la CoCom vise à terme la mise en service de 5 Vacci-Bus sept jours sur sept à raison de 100 vaccins/bus/jour.

