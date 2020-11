Sécurité routière : la Wallonie se dit prête pour l'offensive hivernale

Avec l'arrivée de températures négatives et du givre lundi, on sent l'hiver prêt à s'installer sur les routes du pays. A l'aube de cette période délicate pour tous les usagers de la route, le SPW Mobilité et Infrastructures indique être prêt pour l'offensive hivernale. En tout, la Wallonie dispose de 150.000 tonnes de sel pour gérer l'hiver, qu'elle prévoit comme "rude".