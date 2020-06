Sciensano ne publiera plus de bilan du coronavirus les dimanches et lundis

Sciensano ne publiera plus de bulletin sur la situation épidémiologique les dimanches et lundis, a indiqué vendredi Steven Van Gucht, chef du département des maladies virales de l'institut de santé. "Le rapport de mardi contiendra les chiffres du samedi, dimanche et lundi", a-t-il déclaré.