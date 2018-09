Schild&Vrienden : Un député de la N-VA s'en prend à ces "rats de journalistes"

Sans faire référence au moindre article, M. Van de Velde accuse la presse d'avoir stigmatisé la N-VA pour expliquer la radicalisation de jeunes musulmans. Et lorsqu'il s'est agi des jeunes gens de Schild&Vrienden, ces "rats de journalistes" refuseraient de voir que leur radicalisation est peut-être la conséquence de la radicalisation des premiers.

"Il ne s'agit nullement de justifier l'une ou l'autre. Mais l'une et l'autre sont la conséquence de cette société sans colonne vertébrale, qui ne se respecte plus et que propagent les médias et les politiques de gauche", ajoute-t-il avant de mettre en garde ses amis contre la "médiocratie journalistique".

Certains mandataires de la N-VA hésitent de moins en moins à s'en prendre aux journalistes quand un article ne leur plaît pas ou qu'ils le jugent incorrect. Le secrétaire d'Etat Theo Francken adresse ainsi régulièrement des commentaires peu amènes à des médias ou des journalistes.

Jeudi, la réaction de plusieurs journalistes flamands n'a pas tardé. Comme avatar sur Twitter, ils ont choisi... un rat.